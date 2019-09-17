Россияне на отдыхе чаще всего ссорятся с родными и близкими

Россияне в отпуске чаще всего ссорятся с родными и близкими, с которыми отправились на отдых, сообщает Ostrovok.ru. Сервис провел опрос, в котором участвовали более 2 000 пользователей соцсетей. Респондентов спрашивали, конфликтовали ли они на отдыхе.

Выяснилось, что когда-либо ссорились с родными и близкими в поездках 22% женщин и 17% мужчин. Каждый десятый мужчина хотя бы раз попадал в конфликтную ситуацию с местными жителями (10%). Среди женщин таких всего 3%.

Около 8% россиян рассказали, что им ссорились с персоналом гостиницы. Кроме того, 5% респондентов признались, что попадали в конфликтные ситуации с представителями турфирмы. Недопонимание с другими туристами было у 5% отдыхающих.

С таксистами ссорились 6%, еще 3% — с представителями власти. Среди женщин в такие же ситуации попадали 2% и 1% туристок соответственно. Большинство же пользователей все-таки стараются расслабляться и избегать конфликтов — 57% опрошенных отметили, что никогда ни с кем не ссорились в поездках.