Архангельская область создаст арктический образовательный центр мирового уровня

Представитель окружной администрации во вторник, 17 сентября, сообщил, что Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Северный федеральный университет имени Ломоносова создадут Арктический научно-образовательный центр. По его словам, НОЦ позволит не только повысить качество образования, но и подготовить кадры до мирового уровня.

Руководство двух регионов и САФУ объединят усилия, чтобы создать научно-образовательный центр «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Подписали трехстороннее соглашение губернаторы НАО и Архангельской области, а также ректор Северного федерального университета Елена Кудряшова.

Глава НАО Александр Цыбульский отметил, что САФУ — базовая организация, которая обеспечит компетенциями в высшем образовании, научных исследованиях, а регионы встроятся в производственную цепочку и предложат территорию, чтобы отрабатывать и внедрять новые разработки.