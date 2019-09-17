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11:38   17 Сентября 2019
Россия

Архангельская область создаст арктический образовательный центр мирового уровня

Архангельская область создаст арктический образовательный центр мирового уровня

Представитель окружной администрации во вторник, 17 сентября, сообщил, что Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Северный федеральный университет имени Ломоносова создадут Арктический научно-образовательный центр. По его словам, НОЦ позволит не только повысить качество образования, но и подготовить кадры до мирового уровня.

Руководство двух регионов и САФУ объединят усилия, чтобы создать научно-образовательный центр «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Подписали трехстороннее соглашение губернаторы НАО и Архангельской области, а также ректор Северного федерального университета Елена Кудряшова.

Глава НАО Александр Цыбульский отметил, что САФУ — базовая организация, которая обеспечит компетенциями в высшем образовании, научных исследованиях, а регионы встроятся в производственную цепочку и предложат территорию, чтобы отрабатывать и внедрять новые разработки.

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Автор: Анатолий Кубарев
#арктика #архангельская область #образовательный центр #нао

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