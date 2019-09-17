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11:28   17 Сентября 2019
Россия

Полицейские ищут велосипедиста, который сбил насмерть пенсионера в Петербурге

Полицейские ищут велосипедиста, который сбил насмерть пенсионера в Петербурге

Полиция разыскивает велосипедиста, который сбил насмерть пожилого мужчину. Случай произошел в Санкт-Петербурге 1 сентября. Об этом во вторник пишут «Невские новости». 

Ранее в центре города неизвестный молодой человек сбил на велосипеде 74-летнего пенсионера. Это случилось в зоне пешеходного перехода на Загородном проспекте. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Пенсионера госпитализировали, в больнице он впал в кому. При этом велосипедист покинул место происшествия и не оставил своих данных. 

Врачи пытались бороться за жизни пожилого мужчины на протяжении двух недель, но пенсионера спасти не удалось. Мужчина умер в больничной палате. 

Сейчас сотрудники ГИБДД по Центральному району разыскивают велосипедиста. Тех, кто видел молодого человека или обладают какой-либо информацией по происшествию, просят незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. Молодой человек может не подозревать, к каким последствиям привело ДТП. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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