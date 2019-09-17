Марин Ле Пен может поучаствовать в президентских выборах-2022 во Франции

Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может поучаствовать в президентских выборах во Франции, которые пройдут в стране в 2022 году. Об этом она сообщила в эфире телеканала BFMTV.

По словам Марин Ле Пен, партия выберет того кандидата, кто сможет лучше остальных объединить силы для победы на предстоящих президентских выборах. Также она отметила, что пока не видит «волшебного» кандидата, который устроит всех жителей страны. Ле Пен говорит, что всегда готова представить интересы жителей Франции и защищать их. Кроме того, политик не исключила, что ей вновь предстоит побороться с нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном, но противостояние это будет касаться политических взглядов, уточнила Марин Ле Пен.

На президентских выборах двухлетней давности Марин Ле Пен получила 21,30 процента голосов в первом туре. Во втором туре за нее проголосовало 33,90 процентов избирателей. Ранее Марин Ле Пен раскритиковала европейских политиков, выступивших против возвращения России в формат G8.