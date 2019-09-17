Четыре человека заболели сибирской язвой в Казахстане

Сибирскую язву обнаружили у четырех жителей Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщает во вторник, 17 сентября, РИА Новости со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Трое больных из села Айша-биби Жамбылского района и села Шакпак-Ата Жувалынского района поступили в местную больницу 11 сентября. На следующих день из села Шакпак–Ата Жувалынского района поступил еще один человек. У них диагностировали кожную форму сибирской язвы средней степени тяжести.

Сейчас больные находятся в боксах и получают соответствующее лечение В управлении отметили, что их состояние стабильное.