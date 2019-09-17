Аттракцион «Дракончики» загорелся в парке Барнаула. ЧП произошло в местном парке «Арлекино», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар произошел днем, площадь возгорания составила порядка десяти «квадратов». В МЧС назвали предварительную причину: пожар мог произойти из-за короткого замыкания. В момент инцидента в парке не было посетителей, поэтому никто не пострадал.

Пользователи соцсетей пишут, что аттракцион полыхал так сильно, что дым было видно в разных районах Барнаула. Сейчас пожар потушили.

Ранее стало известно, что в Татарстане случайный прохожий спас из горящего дома двух пенсионеров.