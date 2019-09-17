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Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

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11:06   17 Сентября 2019
Россия

Аттракцион «Дракончики» загорелся в парке Барнаула

Аттракцион «Дракончики» загорелся в парке Барнаула

Аттракцион «Дракончики» загорелся в парке Барнаула. ЧП произошло в местном парке «Арлекино», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар произошел днем, площадь возгорания составила порядка десяти «квадратов». В МЧС назвали предварительную причину: пожар мог произойти из-за короткого замыкания. В момент инцидента в парке не было посетителей, поэтому никто не пострадал. 

Пользователи соцсетей пишут, что аттракцион полыхал так сильно, что дым было видно в разных районах Барнаула. Сейчас пожар потушили. 

Ранее стало известно, что в Татарстане случайный прохожий спас из горящего дома двух пенсионеров. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #пожар #чп

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