Компания по прокату премиальных автомобилей подала иск на миллиард рублей к ФБК Навального

Иск на миллиард рублей, поданный компанией «Флай Авто» к так называемому «Фонду борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального, включает в себя требования компенсации и материальных и репутационных потерь, понесенных в результате трех незаконных акций оппозиции, которые прошли в центре Москвы 27 июля, а также 3 и 10 августа.

Например, как во вторник 17 сентября сообщает «Царьград», из-за того, что санкционированный столичными властями митинг на проспекте Сахарова, благодаря усилиям провокаторов, перерос в незаконное шествие к администрации президента, компании «Флай Авто» пришлось менять маршруты автомобилей, из-за чего расходы на топливо увеличились на 17 миллионов рублей, при этом потери от отмененных заказов оказались выше 410 миллионов рублей.

Также компания заявила, что ее автопарк, состоящий из «Хаммеров», «Кадиллаков», «Лексусов», «Порше» и других автомобилей машин люксового и премиум-класса, понес ущерб в размере 178 миллионов рублей. Часть автомобилей, припаркованных вдоль маршрута «прогулки» оппозиции, значительно пострадала от действий активистов – машины были поцарапаны, а также в них были разбиты стекла.

Ущерб деловой репутации компании потерпевшие оценили в 200 миллионов рублей.

Напомним: ранее несколько столичных заведений общепита а также Московский метрополитен заявили об убытках, понесенных в ходе незаконных протестных акций сторонников Навального минувшим летом.