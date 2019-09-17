Одинокой петербургской лошади не разрешили сесть в троллейбус №45

Одинокую лошадь не пустили в троллейбус. Случай произошел в Санкт-Петербурге. Об этом 17 сентября сообщает «Комсомольская правда».

Утром петербуржцы ожидали транспорта на одной из остановок на Ленинском проспекте. Однако заметили, что вместе с ними автобус ждет лошадь. Когда к остановке подъехал троллейбус №45, кобыла начала уверенно туда заходить. Но пассажиры салона не захотели пустить животное внутрь, поэтому лошади пришлось идти по своим делам пешком.

Этот момент попал на видео, которым петербуржец поделился в социальной сети.

«Обиделась. Зайцам можно, а лошадке нельзя», — посочувствовали животному горожане.

По мнению некоторых участников видео, лошадь не смогла проехать на троллейбусе из-за отсутствия денег на проезд.

Кто хозяин потерявшегося животного — неизвестно, но теперь оно гуляет само по себе.