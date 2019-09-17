Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Основные работы по нацпроекту «Безопасные дороги» завершили в Сочи досрочно

Основные работы по нацпроекту «Безопасные дороги» завершили в Сочи досрочно

 Компания по прокату премиальных автомобилей подала иск на миллиард рублей к ФБК Навального

Компания по прокату премиальных автомобилей подала иск на миллиард рублей к ФБК Навального
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

 Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым
Власти Японии объявили о формировании нового космического подразделения

Власти Японии объявили о формировании нового космического подразделения

Взрыв в Афганистане прогремел во время речи президента, более 20 человек пострадали

Взрыв в Афганистане прогремел во время речи президента, более 20 человек пострадали
Основные работы по нацпроекту «Безопасные дороги» завершили в Сочи досрочно

Основные работы по нацпроекту «Безопасные дороги» завершили в Сочи досрочно

 Компания по прокату премиальных автомобилей подала иск на миллиард рублей к ФБК Навального

Компания по прокату премиальных автомобилей подала иск на миллиард рублей к ФБК Навального
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

 Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым
Власти Японии объявили о формировании нового космического подразделения

Власти Японии объявили о формировании нового космического подразделения

Взрыв в Афганистане прогремел во время речи президента, более 20 человек пострадали

Взрыв в Афганистане прогремел во время речи президента, более 20 человек пострадали
10:59   17 Сентября 2019
Россия

Одинокой петербургской лошади не разрешили сесть в троллейбус №45

Одинокой петербургской лошади не разрешили сесть в троллейбус №45

Одинокую лошадь не пустили в троллейбус. Случай произошел в Санкт-Петербурге. Об этом 17 сентября сообщает «Комсомольская правда». 

Утром петербуржцы ожидали транспорта на одной из остановок на Ленинском проспекте. Однако заметили, что вместе с ними автобус ждет лошадь. Когда к остановке подъехал троллейбус №45, кобыла начала уверенно туда заходить. Но пассажиры салона не захотели пустить животное внутрь, поэтому лошади пришлось идти по своим делам пешком. 

Этот момент попал на видео, которым петербуржец поделился в социальной сети. 

«Обиделась. Зайцам можно, а лошадке нельзя», — посочувствовали животному горожане. 

По мнению некоторых участников видео, лошадь не смогла проехать на троллейбусе из-за отсутствия денег на проезд. 

Кто хозяин потерявшегося животного — неизвестно, но теперь оно гуляет само по себе. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #санкт-петербург #чп #общество #лошадь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...