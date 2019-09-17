Полиция начала проверку после наезда отчимом Кокорина на журналиста у колонии

Полиция в Белгородской области начала проверку по факту наезда машины у колонии на журналиста. За рулем авто был отчим Александра Кокорина. Об этом сообщает главк МВД по региону во вторник, 17 сентября.

Напомним, утром у главных ворот колонии №4 в Белгородской области, откуда вышли по условно-досрочному освобождению братья Кокорины и Павел Мамаев, внедорожник проехал по ноге журналиста. Вызвали скорую. Сотрудник ДПС отвел мужчину в служебную машину, но задерживать его полиция не стала.

Пресненский столичный суд в начале мая за две драки в центре Москвы отправил нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию. 6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении по УДО братьев Кокориных и Мамаева.

Протасовицкий также ожидает УДО, заседание пройдет 24 сентября в Брянской области, где он отбывает наказание.