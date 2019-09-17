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Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

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 Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

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10:45   17 Сентября 2019
Россия

РФ и Япония должны заключить мирный договор, считает Патрушев

РФ и Япония должны заключить мирный договор, считает Патрушев

РФ и Япония должны заключить мирный договор, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом он заявил по итогам встречи с японским коллегой Сигэру Китамурой.

По словам Патрушева, странам нужно заключить между собой мирный договор, и необходимо создавать для этого условия. Секретарь российского Совбеза отметил, что в рамках встречи с генсеком Совета национальной безопасности Японии они обсудили проблемы, волнующие обе страны, в частности, в области безопасности. Патрушев отметил, что Россия и Япония пришли к договоренности снижать непонимание по ряду вопросов, а также повышать доверие между странами, согласовывая позиции по некоторым позициям. 

Встреча Николая Патрушева с Сигэру Китамурой проходит в Токио во вторник, 17 сентября. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #япония #политика #патрушев

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