РФ и Япония должны заключить мирный договор, считает Патрушев

РФ и Япония должны заключить мирный договор, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом он заявил по итогам встречи с японским коллегой Сигэру Китамурой.

По словам Патрушева, странам нужно заключить между собой мирный договор, и необходимо создавать для этого условия. Секретарь российского Совбеза отметил, что в рамках встречи с генсеком Совета национальной безопасности Японии они обсудили проблемы, волнующие обе страны, в частности, в области безопасности. Патрушев отметил, что Россия и Япония пришли к договоренности снижать непонимание по ряду вопросов, а также повышать доверие между странами, согласовывая позиции по некоторым позициям.

Встреча Николая Патрушева с Сигэру Китамурой проходит в Токио во вторник, 17 сентября.