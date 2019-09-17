Четыре страны Центральной Америки лишились света из-за аварии

Сбой в электроснабжении случился в Гондурасе, Гватемале, Никарагуа и Сальвадоре из-за аварии. Об этом написала Национальная энергетическая компания Гондураса (ENEE) в Facebook.

Как сообщают региональные операторы, подачу электроэнергии восстановили в течение нескольких часов. Первым сбой возник в Никарагуа, но он повлиял на всю систему электроэнергетической интеграции Центральной Америки (SIEPAC).

Сбои с электричеством в столице Сальвадора (Сан-Сальвадор) были кратковременными, сообщил региональный оператор EOR. По его данным, через четыре часа после инцидента в Никарагуа восстановили 35% систем, а в Гондурасе — 95%.

Сейчас энергоснабжение центральноамериканского региона восстановлено практически в полном объеме.