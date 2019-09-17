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Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

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 Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

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10:57   17 Сентября 2019
Россия

Медведев поздравил Меньшова с 80-летием

Медведев поздравил Меньшова с 80-летием

Глава российского правительства Дмитрий Медведев направил режиссеру Владимиру Меньшову поздравление в связи с его 80-летним юбилеем, отметив, что снятые им кинокартины являются «фильмами на все времена».

Поздравительная телеграмма премьер-министра во вторник была опубликована на сайте кабинета министров.

«Ваши работы стали событием не только в отечественном, но и в мировом кинематографе, были удостоены престижных премий. А сегодня являются нестареющей классикой, фильмами на все времена, которые ещё очень долго будут смотреть и пересматривать», - говорится в телеграмме.

Также Медведев отметил, что творческая энергия и большой талант Меньшова, помогают ему создавать по-настоящему народное кино. Его истории о любви и счастье завоевали сердца миллионов зрителей, а герои фильмов стали воплощением надежд и мечтаний людей.

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Автор: Александр Люблинский
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