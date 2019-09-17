Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Основные работы по нацпроекту «Безопасные дороги» завершили в Сочи досрочно

Основные работы по нацпроекту «Безопасные дороги» завершили в Сочи досрочно

 Компания по прокату премиальных автомобилей подала иск на миллиард рублей к ФБК Навального

Компания по прокату премиальных автомобилей подала иск на миллиард рублей к ФБК Навального
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

 Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым
Взрыв в Афганистане прогремел во время речи президента, более 20 человек пострадали

Взрыв в Афганистане прогремел во время речи президента, более 20 человек пострадали

 Марин Ле Пен может поучаствовать в президентских выборах-2022 во Франции

Марин Ле Пен может поучаствовать в президентских выборах-2022 во Франции
Основные работы по нацпроекту «Безопасные дороги» завершили в Сочи досрочно

Основные работы по нацпроекту «Безопасные дороги» завершили в Сочи досрочно

 Компания по прокату премиальных автомобилей подала иск на миллиард рублей к ФБК Навального

Компания по прокату премиальных автомобилей подала иск на миллиард рублей к ФБК Навального
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

 Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым
Взрыв в Афганистане прогремел во время речи президента, более 20 человек пострадали

Взрыв в Афганистане прогремел во время речи президента, более 20 человек пострадали

 Марин Ле Пен может поучаствовать в президентских выборах-2022 во Франции

Марин Ле Пен может поучаствовать в президентских выборах-2022 во Франции
10:37   17 Сентября 2019
Политика

Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом»

Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом»

Футболист Александр Кокорин, который сегодня вышел из колонии, подписал контракт с петербургским клубом «Зенит». Об этом 17 сентября сообщает RT со ссылкой на адвоката спортсмена Юрия Падалко. 

По словам адвоката, у Мамаева еще не закончился контракт с «Краснодаром», а Кокорин уже вчера заключил трудовое соглашение с «Зенитом». 

«Я вам озвучил официальную информацию. С «Зенитом» заключено соглашение у Кокорина, он приступит к тренировкам по согласованию с клубом», — передает СМИ слова Падалко.

Ранее сообщалось, суд удовлетворил ходатайство об освобождении по УДО братьев Александра и Кирилла Кокориных, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. 

Во вторник, 17 сентября, спортсмены вышли на свободу. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #кокорин #общество #кокорин и мамаев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...