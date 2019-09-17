Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом»

Футболист Александр Кокорин, который сегодня вышел из колонии, подписал контракт с петербургским клубом «Зенит». Об этом 17 сентября сообщает RT со ссылкой на адвоката спортсмена Юрия Падалко.

По словам адвоката, у Мамаева еще не закончился контракт с «Краснодаром», а Кокорин уже вчера заключил трудовое соглашение с «Зенитом».

«Я вам озвучил официальную информацию. С «Зенитом» заключено соглашение у Кокорина, он приступит к тренировкам по согласованию с клубом», — передает СМИ слова Падалко.

Ранее сообщалось, суд удовлетворил ходатайство об освобождении по УДО братьев Александра и Кирилла Кокориных, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Во вторник, 17 сентября, спортсмены вышли на свободу.