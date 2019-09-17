Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом»
Футболист Александр Кокорин, который сегодня вышел из колонии, подписал контракт с петербургским клубом «Зенит». Об этом 17 сентября сообщает RT со ссылкой на адвоката спортсмена Юрия Падалко.
По словам адвоката, у Мамаева еще не закончился контракт с «Краснодаром», а Кокорин уже вчера заключил трудовое соглашение с «Зенитом».
«Я вам озвучил официальную информацию. С «Зенитом» заключено соглашение у Кокорина, он приступит к тренировкам по согласованию с клубом», — передает СМИ слова Падалко.
Ранее сообщалось, суд удовлетворил ходатайство об освобождении по УДО братьев Александра и Кирилла Кокориных, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Во вторник, 17 сентября, спортсмены вышли на свободу.
Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл вышли из колонии по УДО. Они останутся под контролем полиции до декабря. Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/rNMDlrZZXL— ТАСС (@tass_agency) September 17, 2019