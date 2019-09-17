Рост цен на авиабилеты является сезонным, заявил глава ФАС Игорь Артемьев. По его словам, никаких сговоров на рынке нет и быть не может, пишет ТАСС.

Глава Федеральной антимонопольной службы отмечает, что в ноябре-декабре цены вновь вернутся к прежним отметкам. Артемьев говорит, что ежегодно в это время отмечается рост цен на авиабилеты, но он является сезонным в связи с отпусками. По его словам, так как большое количество людей летают на отдых, появляется больше расходов на топливо, из-за этого растут цены.

По мнению главы ФАС, проблемы могут существовать в ценообразовании, которая связана с монополизацией рынка рядом компаний. В пример Артемьев привел «Аэрофлот», который является единственным авиаперевозчиком по ряду направлений.

По словам представителей Минтранса, в 2019 году в России на семь процентов выросла стоимость авиабилетов. В свою очередь СМИ отмечают увеличение стоимости на 24 процента.