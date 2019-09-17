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10:24   17 Сентября 2019
Россия

Рост цен на авиабилеты является сезонным, заявил глава ФАС

Рост цен на авиабилеты является сезонным, заявил глава ФАС

Рост цен на авиабилеты является сезонным, заявил глава ФАС Игорь Артемьев. По его словам, никаких сговоров на рынке нет и быть не может, пишет ТАСС.

Глава Федеральной антимонопольной службы отмечает, что в ноябре-декабре цены вновь вернутся к прежним отметкам. Артемьев говорит, что ежегодно в это время отмечается рост цен на авиабилеты, но он является сезонным в связи с отпусками. По его словам, так как большое количество людей летают на отдых, появляется больше расходов на топливо, из-за этого растут цены.

По мнению главы ФАС, проблемы могут существовать в ценообразовании, которая связана с монополизацией рынка рядом компаний. В пример Артемьев привел «Аэрофлот», который является единственным авиаперевозчиком по ряду направлений. 

По словам представителей Минтранса, в 2019 году в России на семь процентов выросла стоимость авиабилетов. В свою очередь СМИ отмечают увеличение стоимости на 24 процента.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #фас #игорь артемьев

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