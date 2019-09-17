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 «Триумфы» и «Панцири» создали воздушный щит на полигонах «Центр-2019»

«Триумфы» и «Панцири» создали воздушный щит на полигонах «Центр-2019»
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

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10:20   17 Сентября 2019
Россия

«Триумфы» и «Панцири» создали воздушный щит на полигонах «Центр-2019»

«Триумфы» и «Панцири» создали воздушный щит на полигонах «Центр-2019»

Минобороны РФ сообщило о начале боевого дежурства на шести полигонов, в котором участвуют дивизионы зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» и расчеты зенитных ракетно пушечных комплексов «Панцирь-С». Об этом 17 сентября информирует РИА Новости. 

«Созданный щит противовоздушной обороны позволяет обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели условного противника, в том числе самолеты и ракеты, изготовленные с использованием комплекса способов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения», — передает агентство слова представителя военного ведомства. 

По информации СМИ, более 127 тысяч военнослужащих участвуют в учениях «Центр-2019». Кроме этого, задействованы более 19 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также примерно 600 летательных аппаратов и 15 кораблей и судов обеспечения. 

Военное мероприятие пройдет с 16 по 21 сентября на шести полигонах. Они находятся в Курганской, Оренбургской, Челябинской, Астраханской и Кемеровской областях. Также полигоны расположены в Дагестане и Алтайском крае. Учения пройдут еще и в акватории Каспийского моря. 

Отмечается, что в учениях примут участие военные из КНР, Пакистана, Кыргызской Республики, Индии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #учения #минобороны #общество

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