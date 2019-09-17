«Триумфы» и «Панцири» создали воздушный щит на полигонах «Центр-2019»

Минобороны РФ сообщило о начале боевого дежурства на шести полигонов, в котором участвуют дивизионы зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» и расчеты зенитных ракетно пушечных комплексов «Панцирь-С». Об этом 17 сентября информирует РИА Новости.

«Созданный щит противовоздушной обороны позволяет обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели условного противника, в том числе самолеты и ракеты, изготовленные с использованием комплекса способов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения», — передает агентство слова представителя военного ведомства.

По информации СМИ, более 127 тысяч военнослужащих участвуют в учениях «Центр-2019». Кроме этого, задействованы более 19 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также примерно 600 летательных аппаратов и 15 кораблей и судов обеспечения.

Военное мероприятие пройдет с 16 по 21 сентября на шести полигонах. Они находятся в Курганской, Оренбургской, Челябинской, Астраханской и Кемеровской областях. Также полигоны расположены в Дагестане и Алтайском крае. Учения пройдут еще и в акватории Каспийского моря.

Отмечается, что в учениях примут участие военные из КНР, Пакистана, Кыргызской Республики, Индии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана.