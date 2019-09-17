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10:19   17 Сентября 2019
Россия

Онколог назвал главные признаки опухоли головного мозга

Онколог назвал главные признаки опухоли головного мозга

Головная боль вместе с тошнотой и рвотой, нарушение сознания, ухудшение памяти и зрения могут свидетельствовать о развитии развития у человека злокачественной опухоли мозга. Об этом рассказал эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков.

Ежегодно в России выявляют почти 34 тысячи первичных опухолей головного мозга, то есть около 23 случаев на 100 тысяч человек, отметил эксперт, чьи слова приводит RT. Около 30% от этой статики — опухоли злокачественные, то есть рак.

По его словам, об онкологии может свидетельствовать и нарушение движений человека, а также затруднения речи и снижение уровня бодрствования.

Онколог назвал главные признаки опухоли головного мозга

Кобяков подчеркнул, что самая опасная опухоль головного мозга — глиобластома. Она чаще всего приводит к летальному исходу.

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Автор: Арсений Аскольский
#рак мозга

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