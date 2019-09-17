Жители Саратова создали петицию с требованием посадить мужчину, изнасиловавшего врача. Петиция появилась на портале change.org.

Авторы петиции сообщают, что в минувший вторник, 16 сентября, 24-летняя женщина-врач шла на вызов к пациенту. Она заблудилась и не могла найти нужный адрес, поэтому обратилась за помощью к прохожему. Мужчина согласился ей помочь, но завел в безлюдное место, повалил на землю и изнасиловал. Женщину доставили в больницу, а следователи завели уголовное дело по факту случившегося. На сайте СК РФ по Саратовской области сообщается, что преступника до сих пор разыскивают.

Местные жители требуют посадить мужчину, который совершил надругательство. Свою петицию саратовцы адресовали прокурору региона Сергею Филипенко. Жители пишут, что такое поведение недопустимо для нормального человека, ведь он не только напал на девушку, но и оставил без помощи пациента, который не дождался врача.