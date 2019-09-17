Патрушев в Токио встретился с японским коллегой

Встреча Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева с новым генсеком Совета нацбезопасности Японии Сигэру Китамурой прошла в Токио во вторник 17 сентября.

В ходе переговоров, как сообщает пресс-служба российского аппарата Совета Безопасности, стороны обсудили вопросы российско-японского взаимодействия в сфере обеспечения безопасности.

«Николай Патрушев и Сигэру Китамура провели российско-японские консультации по безопасности, в ходе которых обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в области безопасности», - говорится в сообщении.

Также Патрушев и Китамура рассмотрели ситуацию со стратегической безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом, обсудив также контроль над вооружениями.

При этом, как отмечается, в начале встречи Николай Патрушев поздравил Сигеру Китамуру с назначением на пост и отметил, что в целом, российско-японские отношения развиваются динамично и стабильно.