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9:43   17 Сентября 2019
Россия

Кокорин и Мамаев покинули колонию в Белгородской области

Кокорин и Мамаев покинули колонию в Белгородской области

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули колонию в Белгородской области, сообщает ТАСС. Встречать Кокорина приехала его жена Светлана и отчим Кирилл Логинов. 

Логинов на автомобиле наехал на одного из журналистов, который находился возле колонии в ожидании выхода футболистов. Сейчас футболисты должны явиться в местное ОВД для регистрации, где за ними до конца года будут наблюдать.

В мае Александра Кокорина и Павла Мамаева приговорили к реальному сроку за драки в Москве. Кокорина приговорили к полутора годам заключения, Мамаева - к году и пяти месяцам. Суд решил выпустить спортсменов по УДО. Ожидается, что оба футболиста вернутся в спорт.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #кокорин и мамаев

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