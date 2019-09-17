Кокорин и Мамаев покинули колонию в Белгородской области

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули колонию в Белгородской области, сообщает ТАСС. Встречать Кокорина приехала его жена Светлана и отчим Кирилл Логинов.

Логинов на автомобиле наехал на одного из журналистов, который находился возле колонии в ожидании выхода футболистов. Сейчас футболисты должны явиться в местное ОВД для регистрации, где за ними до конца года будут наблюдать.

В мае Александра Кокорина и Павла Мамаева приговорили к реальному сроку за драки в Москве. Кокорина приговорили к полутора годам заключения, Мамаева - к году и пяти месяцам. Суд решил выпустить спортсменов по УДО. Ожидается, что оба футболиста вернутся в спорт.