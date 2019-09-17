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Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

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9:25   17 Сентября 2019
Россия

ГИБДД составила протокол на отчима Кокорина, который наехал на журналиста у колонии

ГИБДД составила протокол на отчима Кокорина, который наехал на журналиста у колонии

ГИБДД составила протокол на отчима футболиста Александра Кокорина, который наехал на журналиста у колонии. Как пишет ТАСС, Кирилл Логинов, находясь в машине, сдавал назад и едва не сбил мужчину.

Автомобиль проехался по ноге мужчины, который находился возле колонии в Белгородской области. Журналист находился на месте в ожидании выхода футболиста и его брата Кирилла, а также спортсмена Павла Мамаева. На месте мужчину осмотрели медики и поставили ему обезболивающее. В отношении Кирилла Логинова составлен протокол о нарушении ПДД, ему придется оплатить штраф. 

Ранее Белгородский областной суд подтвердил, что братьев Кокориных и Павла Мамаева освободят по УДО. Во вторник, 17 сентября, они покинут колонию, где отбывали наказание. Также стало известно, чем футболисты займутся после освобождения.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #кокорин и мамаев

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