ГИБДД составила протокол на отчима Кокорина, который наехал на журналиста у колонии

ГИБДД составила протокол на отчима футболиста Александра Кокорина, который наехал на журналиста у колонии. Как пишет ТАСС, Кирилл Логинов, находясь в машине, сдавал назад и едва не сбил мужчину.

Автомобиль проехался по ноге мужчины, который находился возле колонии в Белгородской области. Журналист находился на месте в ожидании выхода футболиста и его брата Кирилла, а также спортсмена Павла Мамаева. На месте мужчину осмотрели медики и поставили ему обезболивающее. В отношении Кирилла Логинова составлен протокол о нарушении ПДД, ему придется оплатить штраф.

Ранее Белгородский областной суд подтвердил, что братьев Кокориных и Павла Мамаева освободят по УДО. Во вторник, 17 сентября, они покинут колонию, где отбывали наказание. Также стало известно, чем футболисты займутся после освобождения.