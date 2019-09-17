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 Кальюлайд заявила, что Эстония должна напрямую общаться с Россией

Кальюлайд заявила, что Эстония должна напрямую общаться с Россией
9:41   17 Сентября 2019
Весь мир

Кальюлайд заявила, что Эстония должна напрямую общаться с Россией

Кальюлайд заявила, что Эстония должна напрямую общаться с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что ее визит в Россию в первой половине 2019 года и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным усилила позиции Таллина на мировой арене.

Слова эстонского лидера во вторник приводит местный телеканал ETV.

«Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше», - сказала Кальюлайд в телеэфире.

Напомним: во время визита президента Эстонии в Москву 18 апреля 2019 года, который был приурочен к открытию отреставрированного эстонского посольства, Керсти Кальюлайд пригласила российского президента Владимира Путина на  конгресс угоро-финских народов, который пройдет в Эстонии в 2020 году. При этом она выразила надежду на то, что в эстоно-российских отношениях откроется «второе дыхание».

Кальюлайд заявила, что Эстония должна напрямую общаться с Россией

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Автор: Александр Люблинский
#россия #эстония #политика #весь мир #керсти кальюлайд

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