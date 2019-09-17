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Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

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 Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

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9:01   17 Сентября 2019
Россия

Москва и Петербург возглавили список городов, куда стремится переехать молодежь

Москва и Петербург возглавили список городов, куда стремится переехать молодежь

Москва возглавила список городов, в которые стремится переехать молодежь. Таковы итоги исследования миграционных потоков россиян из средних и крупных городов в возрасте от 18 до 30 лет. Исследование провели специалисты Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ.

Согласно итогам исследования, чаще всего молодежь выбирает для переезда Москву, затем в списке идет Санкт-Петербург. Также среди городов, куда перебираются молодые жители страны, лидируют те города, где есть высокооплачиваемая работа и возможность получения образования. 

При этом отмечается, что больше всего молодежи хочет уехать из Омска, Барнаула, Тольятти, Волгограда и Челябинска. Меньше остальных о переезде думают жители Севастополя, Грозного, Симферополя, Краснодара и Москвы, пишет «Российская газета».

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Автор: Ольга Воскресенская
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