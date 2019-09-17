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8:32   17 Сентября 2019
Россия

Россия хочет развивать торговлю и инвестсотрудничество с Болгарией, заявил Мантуров

Россия хочет развивать торговлю и инвестсотрудничество с Болгарией, заявил Мантуров

Россия хочет развивать торговлю и инвестсотрудничество с Болгарией, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров. В интервью болгарскому изданию «Труд» министр заявил, что власти РФ рассчитывают на рост качества торговли и ее количества.

По словам Мантурова, Россия также намерена заниматься развитием инвестиционного сотрудничества с Болгарией. Министр привел в пример крупные инфраструктурные объекты, которые успешно реализуются обеими странами. Это нефтегазовая сфера, в рамках которой группа компаний «Лукойл» начала модернизацию  дополнительных мощностей на Балканах для предприятия «Нефтохим Бургас».

Кроме того, Мантуров напомнил о российских автомобилях, представленных в Болгарии, и увеличивающееся количество их поставок. По словам главы российского Минпромторга, также в Болгарии востребованы российские медикаменты, а в России поставки лекарств из Болгарии достигли 130 миллионов долларов в 2018 году.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #болгария #мантуров

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