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8:09   17 Сентября 2019
Россия

Запрет на продажу алкоголя в небольших помещениях жилых домов хотят ввести в РФ

Запрет на продажу алкоголя в небольших помещениях жилых домов хотят ввести в РФ

Запрет на продажу алкоголя в небольших помещениях жилых домов хотят ввести в России, с такой инициативой выступили депутаты «Единой России», а правительство страны подготовило положительный отзыв на документ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отзыв на законопроект подписал вице-премьер РФ Константин Чуйченко. В документе отмечается, что в России необходимо запретить продажу алкогольных напитков в помещениях менее 20 «квадратов», если они находятся в жилых домах. Это касается не только маленьких магазинов, но также кафе и баров в жилых зонах. Отмечается, что россияне часто жалуются на такие заведения, так как рядом находятся детские площадки и дворы.

В правительстве отметили, что хотя и «концептуально» поддерживают идею авторов законопроекта, но все же ограничения могут сказаться на добросовестных бизнесменах, а также поспособствуют снижению конкуренции и постепенному закрытию небольших баров и кафе. Правительство направило отзыв в Госдуму, где документ рассмотрят в среду, 18 сентября.

Ранее стало известно о том, что россияне стали реже употреблять алкоголь.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #алкоголь #общество

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