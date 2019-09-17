Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Двух нетрезвых мужчин спасли из Москвы-реки

Двух нетрезвых мужчин спасли из Москвы-реки

 Россия хочет развивать торговлю и инвестсотрудничество с Болгарией, заявил Мантуров

Россия хочет развивать торговлю и инвестсотрудничество с Болгарией, заявил Мантуров
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

 Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым
Мурадов прокомментировал идею об историческом названии для Крыма

Мурадов прокомментировал идею об историческом названии для Крыма

 Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе

Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
Двух нетрезвых мужчин спасли из Москвы-реки

Двух нетрезвых мужчин спасли из Москвы-реки

 Россия хочет развивать торговлю и инвестсотрудничество с Болгарией, заявил Мантуров

Россия хочет развивать торговлю и инвестсотрудничество с Болгарией, заявил Мантуров
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

 Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым
Мурадов прокомментировал идею об историческом названии для Крыма

Мурадов прокомментировал идею об историческом названии для Крыма

 Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе

Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
8:00   17 Сентября 2019
Весь мир

Мурадов прокомментировал идею об историческом названии для Крыма

Мурадов прокомментировал идею об историческом названии для Крыма

Инициатива по приданию Крыму дополнительного названия «Таврида» перед рассмотрением органами власти должна пройти широкое общественное обсуждение. Об этом заявил вице-премьер правительства республики, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ранее руководитель крымской национально-культурной автономии греков Иван Шонус предложить дать Республике Крым дополнительное историческое название «Таврида». При этом он отметил, что крымчане не готовы к данному решению. Позже аналогичная инициатива была озвучена на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды».

Мурадов заявил, что данная инициатива должао пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку. После этого сформированная и аргументированная позиция может быть оформлена в виде обращения в Госсовет республики.

Также вице-премьер заявил, что данное предложение о придании республике дополнительного названия является инициативой греческой общины и ряда других крымских общественных организаций.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#крым #таврида #мурадов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...