Мурадов прокомментировал идею об историческом названии для Крыма

Инициатива по приданию Крыму дополнительного названия «Таврида» перед рассмотрением органами власти должна пройти широкое общественное обсуждение. Об этом заявил вице-премьер правительства республики, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ранее руководитель крымской национально-культурной автономии греков Иван Шонус предложить дать Республике Крым дополнительное историческое название «Таврида». При этом он отметил, что крымчане не готовы к данному решению. Позже аналогичная инициатива была озвучена на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды».

Мурадов заявил, что данная инициатива должао пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку. После этого сформированная и аргументированная позиция может быть оформлена в виде обращения в Госсовет республики.

Также вице-премьер заявил, что данное предложение о придании республике дополнительного названия является инициативой греческой общины и ряда других крымских общественных организаций.