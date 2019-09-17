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 Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе

Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
7:34   17 Сентября 2019
Весь мир

Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе

Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе

Американская полиция задержала в штате Оклахома девушку, угрожавшую устроить стрельбу в своей бывшей школе. Об этом сообщает Fox News.

По данным полиции города Макалестер, 18-летняя Алексис Уилсон рассказала своим коллегам о желании «застрелить четыре сотни человек ради забавы» и продемонстрировала видео, где стреляет из недавно купленного оружия.

Позже полицейские, проверяя информацию, обнаружили в доме у девушки автомат Калашникова и шесть магазинов. Шериф заявил, что мать Уилсон знала об оружии, однако не предала этому значения, поскольку девушка часто стреляла и ходила на охоту.

В свою очередь New York Post, девушка была исключена из школы города Макалистер за инциденты с применением насилия. Уилсон безуспешно пыталась вернуться в школу, однако из-за отсутствия вечерних занятий и наличия дневной работы не могла.

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Автор: Олег Королев
#сша #стрельба #школа

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