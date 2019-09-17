Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков

Сирийские военные нашли в окрестностях города Хан-Шейхун в провинции Идлиб пещеру, которая была крупной базой боевиков. Об этом рассказал бригадный генерал Абдель Керим Мейхун.

В ходе проведенной в августе операции сирийские военные смогли освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, которые удерживались боевиками еще с 2014 года. Ключевым моментом стало возвращение стратегического города Хан-Шейхун под контроль правительства.

Сирийский бригадный генерал рассказал, что пещера была обнаружена после освобождения южных районов Идлиба. По его словам, там находился не только мощный укрепленный район, но и множество разнообразного оружия и экипировки боевиков.

Мейхун сообщил, что пещера имеет площадь около десяти тысяч квадратных метров и обладает разветвленной системой ходов. В ней был оборудован командный пункт с картой районов Хан-Шейхун и Муре, полевой госпиталь и казармы.

По его словам, каждый из ходов тянется не менее на 200 метров, одноко точную цифру узнать пока невозможно - боевики спешно заминировали пещеру. Сирийский генерал отметил, что за сутки удалось разминировать только грот.

Также Мейхун заявил, что пещеру могли использовать представителем «Белых касок», где в отдельном помещении они монтировали видео о том, что армия Сирии якобы использовала оружие против мирного населения.