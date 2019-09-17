Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Электромобили получат право ездить по выделенной полосе, заявили в «Автонете»

Электромобили получат право ездить по выделенной полосе, заявили в «Автонете»

 Военные завершили борьбу с паводком Комсомольске-на-Амуре

Военные завершили борьбу с паводком Комсомольске-на-Амуре
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

 Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым
Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков

Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков

 Saxo Bank назвал снижение стоимости гособлигаций США предвестником нового кризиса

Saxo Bank назвал снижение стоимости гособлигаций США предвестником нового кризиса
Электромобили получат право ездить по выделенной полосе, заявили в «Автонете»

Электромобили получат право ездить по выделенной полосе, заявили в «Автонете»

 Военные завершили борьбу с паводком Комсомольске-на-Амуре

Военные завершили борьбу с паводком Комсомольске-на-Амуре
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

 Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым
Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков

Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков

 Saxo Bank назвал снижение стоимости гособлигаций США предвестником нового кризиса

Saxo Bank назвал снижение стоимости гособлигаций США предвестником нового кризиса
7:10   17 Сентября 2019
Весь мир

Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков

Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков

Сирийские военные нашли в окрестностях города Хан-Шейхун в провинции Идлиб пещеру, которая была крупной базой боевиков. Об этом рассказал бригадный генерал Абдель Керим Мейхун.

В ходе проведенной в августе операции сирийские военные смогли освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, которые удерживались боевиками еще с 2014 года. Ключевым моментом стало возвращение стратегического города Хан-Шейхун  под контроль правительства.

Сирийский бригадный генерал рассказал, что пещера была обнаружена после освобождения южных районов Идлиба. По его словам, там находился не только мощный укрепленный район, но и множество разнообразного оружия и экипировки боевиков.

Мейхун сообщил, что пещера имеет площадь около десяти тысяч квадратных метров и обладает разветвленной системой ходов. В ней был оборудован командный пункт с картой районов Хан-Шейхун и Муре, полевой госпиталь и казармы.

По его словам, каждый из ходов тянется не менее на 200 метров, одноко точную цифру узнать пока невозможно - боевики спешно заминировали пещеру. Сирийский генерал отметил, что за сутки удалось разминировать только грот.

Также Мейхун заявил, что пещеру могли использовать представителем «Белых касок», где в отдельном помещении они монтировали видео о том, что армия Сирии якобы использовала оружие против мирного населения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб #хан-шейхун

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...