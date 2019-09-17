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6:31   17 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о существовании некой «формулы Зеленского», нацеленной на прекращение конфликта на юго-востоке страны.

По словам главы МИД Украины, одной из составляющих данной формулы является переход к новым радикальным мерам, если в ближайшее время не получится урегулировать конфликт. Пристайко подчеркнул, что на реализацию плана у Киева есть лишь полгода-год.

Министр заявил, что «формула Зеленского» завершается фразой о том, что у страны нет пяти лет на продолжение переговоров. По его словам, в этом и есть суть условной формулы.

Пристайко пообещал, что власти страны сделают все возможные шаги в ответ на ожидания украинцев. По его словам, Киев намерен упростить жизнь жителям Донбасса, отменив преригистрацию каждые два месяца для получения пенсии, заменив на поездку раз в год.

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Автор: Олег Королев
#донбасс #украина #зеленский

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