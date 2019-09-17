Электромобили получат право ездить по выделенной полосе, заявили в «Автонете»

Владельцы электромобилей могут начать ездить в РФ по выделенной полосе с 2020 года. Соответствующая инициатива обсуждается в рабочей группе Национальной технологической инициативы «Автонет», сообщают РИА «Новости».

Эксперты посчитали, что в среднем владелец машины с обычным двигателем тратит около 45-60 минут на дорогу из дома на работу. Водители электромобилей смогут преодолевать это расстояние на 25-30 процентов быстрее за счет выезда на полосу для общественного транспорта. Данные предложения поддержаны Ассоциацией развития электромобильного транспорта, НП «Глонасс», фондом «Сколково» и другими организациями.

Представитель «Автонет» сообщил агентству, что для стимулирования роста продаж электромобилей нужно давать преимущества для потенциальных покупателей. Он отметил, что это касается не только выезда на полосу общественного транспорта, но и возможность ездить по платным дорогам по сниженным тарифам, бесплатная парковка, а также налоговые послабления и прочие инициативы.

Предполагается, что выезд на выделенную полосу разрешат электромобилям уже в 2020 году. Отмечается, что полный список всех законодательных инициатив будет озвучен 11 октября на международном форуме «Автонет».