Военные завершили борьбу с паводком Комсомольске-на-Амуре

Военные железнодорожники завершили борьбу с паводком в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба ВВО.

Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за паводка. Наиболее сложная ситуация сложилась в Комсомольске-на-Амуре, где вода достигала 829 сантиметров при опасной для города отметки в 650. Последние дни уровень Амура у города спадает. По данным городской администрации, во вторник он опустился до 802 сантиметров.

В сообщении отмечается, что военнослужащие сводного отряда железнодорожного соединения ВВО, которые помогали городу с 24 августа, завершили выполнение работ по оказанию помощи населению в борьбе с паводком.

Военные железнодорожники, которые с 24 августа помогали Комсомольску-на-Амуре в борьбе с паводком, завершили свою работу и вернулись к месту службы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник. Спецтехника и личный состав возвращены в пункт постоянной дислокации.