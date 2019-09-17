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5:14   17 Сентября 2019
Весь мир

Saxo Bank назвал снижение стоимости гособлигаций США предвестником нового кризиса

Saxo Bank назвал снижение стоимости гособлигаций США предвестником нового кризиса

Снижение доходности тридцатилетний американских гособлигаций до исторических минимумов свидетельствует о приближении нового экономического кризиса в мире. Об этом заявил главный экономист и директор по инвестициям датского банка Saxo Bank Стин Якобсен.

В конце августа доходность тридцатилетних государственных облигаций США шла на снижение на фоне волатильности на мировых рынках и увеличения рисков для мировой экономики. При этом в конце августа показатель опускался до 1,905 процента - это стало новым историческим минимумом.

Отвечая на вопрос о том, является такое резкое снижение доходности по облигациям предвестником нового кризиса, Якобсен отметил несомненность данного признака.

Экономист заявил, что это наиболее показательно в случае, если речь идет об одновременном снижении процентных ставок и кривой доходности. По его словам, эти два фактора являются предвестниками отрицательного роста, который повлияет на активы.

Он отметил, что при рецессии активы теряют в цене около четверти. Якобсен подчеркнул, что при классическом портфеле, если ничего не предпринимать, то может быть потеряны все 50 процентов от его базовой стоимости.

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Автор: Олег Королев
#гособлигации сша #saxo bank

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