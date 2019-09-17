Saxo Bank назвал снижение стоимости гособлигаций США предвестником нового кризиса

Снижение доходности тридцатилетний американских гособлигаций до исторических минимумов свидетельствует о приближении нового экономического кризиса в мире. Об этом заявил главный экономист и директор по инвестициям датского банка Saxo Bank Стин Якобсен.

В конце августа доходность тридцатилетних государственных облигаций США шла на снижение на фоне волатильности на мировых рынках и увеличения рисков для мировой экономики. При этом в конце августа показатель опускался до 1,905 процента - это стало новым историческим минимумом.

Отвечая на вопрос о том, является такое резкое снижение доходности по облигациям предвестником нового кризиса, Якобсен отметил несомненность данного признака.

Экономист заявил, что это наиболее показательно в случае, если речь идет об одновременном снижении процентных ставок и кривой доходности. По его словам, эти два фактора являются предвестниками отрицательного роста, который повлияет на активы.

Он отметил, что при рецессии активы теряют в цене около четверти. Якобсен подчеркнул, что при классическом портфеле, если ничего не предпринимать, то может быть потеряны все 50 процентов от его базовой стоимости.