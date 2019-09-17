Военные стрельбы с «Тюльпанами» и «Гиацинтами» пройдет в Приморье

Около пятисот военных артиллерийского соединения ВВО в Приморье подняты по тревоге в рамках учений с боевыми стрельбами. Об этом сообщает пресс-службе Восточного военного округа.

В сообщении говорится, что артиллеристы совершили марш на полигон Сергеевский, где в конце текущей недели пройдет этап боевой стрельбы. Во время активной фазы учений военнослужащие помогут мотострелковому соединению, находящемуся в обороне. Всего на полигон вышли около шести десятков единиц техники.

На стрельбах будут использовать новые формы обучения, основанные на опыте современных боевых действий. Так, на местности будут работать несколько диверсионных групп условного противника. Кроме того, «неприятель» будет использовать средства радиоэлектронной борьбы.

Во время учений артиллеристы обстреляют условного противника из самоходных минометов «Тюльпан», пушек «Гиацинт-С» и противотанковых комплексов «Штурм-С». Для корректировки огня будут использоваться БПЛА «Орлан-10» и станции наземной разведки «Леопард».