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4:09   17 Сентября 2019
Весь мир

Члены еврейского фонда отметили заявили о низком уровне антисемитизма в РФ

Члены еврейского фонда отметили заявили о низком уровне антисемитизма в РФ

Члены международного еврейского фонда «Керен ха-Йесод» на конференции в Москве поблагодарят президента РФ Владимира Путина за низкий уровень антисемитизма в РФ, заявил представитель фонда Сэм Грундверг.

Российский лидер Владимир Путин во вторник выступит в Москве перед участниками международной конференции фонда и встретится с руководителями организации.

Грундверг отметил, что представителям фонда была предоставлена привилегия встретиться с Путиным. По его словам, в первую очередь они получили возможность выразить благодарность российскому президенту за ситуацию с еврейским сообществом во всей России, которое не сталкивается с антисемитизмом благодаря Путину.

По его словам, одним из поводов благодарности со стороны «Керен ха-Йесод» - это очень низкий уровень антисемитизма, практически его отсутствие.

Организация «Керен ха-Йесод» была учреждена в 1920 году. Она имеет филиалы в 45 странах мира, штаб-квартира фонда находится в Иерусалиме.

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Автор: Олег Королев
#путин #евреи

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