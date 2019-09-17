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Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

 Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

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3:44   17 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

Посольство Украины в Праге выразило протест против посещения российского Крыма делегацией из Чехии.

В состав делегации входили экс-замглавы компартии республики Йозеф Скала, замруководителя Экономической палаты города Усти-над-Лабем Йиржи Калах, писательница Ленка Прохазкова, а также гражданский активист Марек Обртел.

Украинское посольство заявил, что особую обеспокоенность у Киева вызывает информация о том, что участники данной группы провели переговоры с представителями российских властей об организации туристических групповых заездов из Чехии. Подчеркивается, что это являлось бы прямым нарушением режима санкций ЕС.

Вместе с чешской делегацией в Крыму побывали два представителя организации «Всемирный совет подкарпатских русинов» Михайло Тяско и Васил Джуган, которые ранее встречались с президентом Чехии Милошем Земаном. Посольство Украины обвинило их в попытке дестабилизации ситуации внутри страны.

Диппредставительство выражает сожаление, что действия ВСПР продолжают подтверждать, что она «явно под руководством Кремля» намерена дестабилизировать ситуацию на Украине.

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Автор: Олег Королев
#украина #крым #чехия

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