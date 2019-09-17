Пушков раскритиковал заявление Зеленского о «войсках в Донбассе»

Украинского президента Владимира Зеленского есть план по невыполнению минских соглашений, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Зеленский в понедельник заявил, что четкие сроки «вывода всех войск» с юго-востока страны будут будут известны до выборов на территориях, неподконтрольных Киеву.

Член Совфеда на своей странице в Twitter задался вопросом, о выводе каких войск до проведения выборов в Донбассе идет речь. По его словам, в соглашениях речи о войсках нет.

При этом Пушков отметил, что в соглашении есть речь об особом статусе и амнистии, реализацию чего Киев обеспечивать не хочет.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что местные выборы в стране, включая подконтрольные Киеву территории, запланированы на текущий год.

В свою очередь сообщил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут состояться только по украинским законам.