Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минюст РФ разрабатывает проект о содержании осужденных в «своих» регионах

Минюст РФ разрабатывает проект о содержании осужденных в «своих» регионах

 МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

 Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых
Члены еврейского фонда отметили заявили о низком уровне антисемитизма в РФ

Члены еврейского фонда отметили заявили о низком уровне антисемитизма в РФ

 Пушков раскритиковал заявление Зеленского о «войсках в Донбассе»

Пушков раскритиковал заявление Зеленского о «войсках в Донбассе»
Минюст РФ разрабатывает проект о содержании осужденных в «своих» регионах

Минюст РФ разрабатывает проект о содержании осужденных в «своих» регионах

 МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

Посольство Украины выразило протест против поездки чешской делегации в Крым

 Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых
Члены еврейского фонда отметили заявили о низком уровне антисемитизма в РФ

Члены еврейского фонда отметили заявили о низком уровне антисемитизма в РФ

 Пушков раскритиковал заявление Зеленского о «войсках в Донбассе»

Пушков раскритиковал заявление Зеленского о «войсках в Донбассе»
3:08   17 Сентября 2019
Весь мир

Пушков раскритиковал заявление Зеленского о «войсках в Донбассе»

Пушков раскритиковал заявление Зеленского о «войсках в Донбассе»

Украинского президента Владимира Зеленского есть план по невыполнению минских соглашений, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Зеленский в понедельник заявил, что четкие сроки «вывода всех войск» с юго-востока страны будут будут известны до выборов на территориях, неподконтрольных Киеву.

Член Совфеда на своей странице в Twitter задался вопросом, о выводе каких войск до проведения выборов в Донбассе идет речь. По его словам, в соглашениях речи о войсках нет.

При этом Пушков отметил, что в соглашении есть речь об особом статусе и амнистии, реализацию чего Киев обеспечивать не хочет.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что местные выборы в стране, включая подконтрольные Киеву территории, запланированы на текущий год.

В свою очередь сообщил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут состояться только по украинским законам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#донбасс #пушков #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...