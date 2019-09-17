Российский посол заявил о неприемлемости ударов Израиля по Сирии

Россия не приемлет удары по территории Сирии, в том числе израильские удары по иранским объектам. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Дипломат подчеркнул, что позиция Москвы неоднократно выражалась президентом России Владимиром Путиным, а также главой МИД РФ Сергеем Лавровым о том, что любые удары по территории суверенного государства-члена ООН неприемлемы.

По его словам, все возникающие вопросы по ситуации вокруг израильских ударов по иранским объектам в Сирии Россия предлагает решать путем консультаций и переговоров.

Во вторник вечером в заявлении президентов трех стран по итогам саммита в Анкаре говорится, что израильские военные атаки в Сирии являются дестабилизирующими и ведут к напряжению в регионе. Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган также подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, в том числе относительно Голанских высот.