Трамп заявил о намерении заключить с Японией соглашение о таможенных пошлинах

Американский президент Дональд Трамп официально уведомил Конгресс США о желании заключить с Японией соглашение о таможенных пошлинах и цифровой торговле, сообщает Белый дом.

Трамп заявил, что рад сообщить о том, что его администрация достигла первичного соглашения о тарифных ограничениях с Японией. По его словам, он намерен заключить данное соглашение в ближайшие недели.

Также президент США омтетил, что заключит исполнительное соглашение, которое не требует утверждение Сената США - о цифровой торговле с Японией.

Уведомление конгресса - процедурный этап, который предваряет анонсированное ранее подписание документов на полях Генассамблеи ООН в сентябре.

США и Япония начала торговые переговоры после того, как администрация Трампа приняла решение не участвовать в Транс-Тихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на двусторонних договоренностей. Так, Трампа не устраивают условия импорта японских автомобилей.