Педерсен попросил перенести заседание СБ ООН по Сирии, заявил Небензя

Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен попросил перенести заседание СБ по Сирии с 19 на 30 сентября, сообщил постпред РФ Василий Небензя.

Отвечая на вопрос о том, есть ли возможность того, что на этой неделе о создании конституционного комитета будет объявлено на этой неделе, Небензя заявил, что ему бы хотелось объявить дату еще вчера, но этого пока не произошло. Он отметил, что не станет предсказывать конкретную дату.

Постпред РФ заявил, что хотел бы услышать о решении по проведению заседания как можно скорее. Он подчеркнул, что в качестве частичного ответа он может сообщить, что по просьбе Гейра Педерсена политические консультации по Сирии сдвинуты с 9 сентября на 30. Небензя также сообщил, что по данному вопросу сейчас проводится «активная челночная дипломатия».