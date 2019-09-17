США не обещали защиту Саудовской Аравии, заявил Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не обещал Саудовской Аравии защиту со стороны США. Об этом он заявил, выступая в Белом доме перед журналистами.

Отвечая на вопрос о том, давал ли он одному из главных союзников США на Ближнем Востоке защищать его, Трамп заявил, что не обещал этого Эр-Рияду. По его словам, США нужно сесть за стол переговоров с саудитами и выработать общее решение.

Крупнейший экспортер нефти и один из главных ее производителей Саудовская Аравия после субботней атаки БПЛА на ее нефтеобъекты заяила о сокращении производства с 9,8 миллиона баррелей в день до 5,7 миллиона.

Повстанцы-хуситы, против которых воюет возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, заявили, что они провели атаку с помощью беспилотников. Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что не обладает свидетельствами о том, чтобы атака происходила из Йемена, и переложил вину на Иран. Тегеран отрицает все обвинения.