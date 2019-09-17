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 МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

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Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

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1:27   17 Сентября 2019
Весь мир

США не обещали защиту Саудовской Аравии, заявил Трамп

США не обещали защиту Саудовской Аравии, заявил Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не обещал Саудовской Аравии защиту со стороны США. Об этом он заявил, выступая в Белом доме перед журналистами.

Отвечая на вопрос о том, давал ли он одному из главных союзников США на Ближнем Востоке защищать его, Трамп заявил, что не обещал этого Эр-Рияду. По его словам, США нужно сесть за стол переговоров с саудитами и выработать общее решение.

Крупнейший экспортер нефти и один из главных ее производителей Саудовская Аравия после субботней атаки БПЛА на ее нефтеобъекты заяила о сокращении производства с 9,8 миллиона баррелей в день до 5,7 миллиона.

Повстанцы-хуситы, против которых воюет возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, заявили, что они провели атаку с помощью беспилотников. Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что не обладает свидетельствами о том, чтобы атака происходила из Йемена, и переложил вину на Иран. Тегеран отрицает все обвинения.

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Автор: Олег Королев
#иран #трамп #саудовская аравия

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