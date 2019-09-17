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 МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
США не хотят войны с Ираном, заявил Трамп

США не хотят войны с Ираном, заявил Трамп

 Мировые цены на нефть выросли на пятнадцать процентов

Мировые цены на нефть выросли на пятнадцать процентов
1:14   17 Сентября 2019
Весь мир

США не хотят войны с Ираном, заявил Трамп

США не хотят войны с Ираном, заявил Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не хотят войны с Ираном, который они подозревают в организации атаки на объекты в Саудовской Аравии.

Отмечая на вопрос журналистов о том, стоит ли за атаками на саудовские нефтяные объекты Тегеран, Трамп ответил, что это выглядит именно так. При этом он отметил, что сейчас данный вопрос изучается. Ожидается, что Вашингтон даст инциденту свое однозначное заключение.

Также Трамп подчеркнул, что США готовы к военному конфликту лучше, чем какая-либо страна. Он заявил, что Америка обладает «лучшими системами вооружения» в мире.

Президент США подчеркнул, что с учетом этого, США «определенно хотели бы» избежать конфликта. Также он заявил, что дипломатические меры в отношении Ирана не исчерпаны.

После субботней атаки БПЛА на нефтяные объекты Саудовской Аравии произдводство нефти в стране сократилось вдвое - на 5,7 миллиона баррелей с 9,8 миллиона.

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Автор: Олег Королев
#сша #ирак #трамп

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