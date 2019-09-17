Минюст РФ разрабатывает проект о содержании осужденных в «своих» регионах

Минюст РФ намерен изменить правило о раздельном содержании ранее судимых и впервые попавших за решетку, чтобы больше заключенных могли оставаться отбывать наказание в своих регионах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно действующему законодательству, в колониях-поселениях не отбывавшие ранее лишение свободы лица, которые осуждены за преступления по не осторожности, и лица, осужденные за умышленные преступления средней или небольшой тяжести, отбывают лишение свободы от лиц, ранее осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, а также положительно характеризующихся осужденных, переведенных из колоний.

При невозможности размещать осужденных в имеющихся исправительных учреждениях, они направляются в исправительные учреждения, которые находятся на территории другого региона, в котором есть условия для их размещения. Это приводит к тому, что при наличии свободных мест в колониях-поселения заключенные направляются в исправительные учреждения, расположенные на территории другого субъекта.

Предлагаемый Минюстом законопроект предполагает установление возможности размещения перечисленных категорий осужденных в пределах одного исправительного учреждения при условии обеспечения их раздельного проживания и трудоустройства.

Отмечается, что для исключения возможности пересечения различных категорий осужденных, разрабатываются специальные графики.

Разработчики законопроекта уверены, что принятие соответствующего законодательного акта поспособствует сохранению социально полезных связей осужденных с родственниками, а также сокращению расходов на конвоирование.