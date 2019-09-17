Мировые цены на нефть выросли на пятнадцать процентов

Стоимость нефти выросла более чем на 15 процентов после сообщений о том, что Саудовская Аравия сокращает добычу нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09:00 мск, стоимость ноябрьских фьючерсов на бочку свероморской Brent увеличилась до 69,27 доллара за баррель, тогда как стоимость барреля нефти техасской марки WTI - до 62,66 доллара за баррель.

После субботней атаки на НПЗ Саудовская Аравия, будучи крупнейшим экспортером и одним из трех производителей нефти, сократила производство сырья более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в размере 9,8 миллиона.

Американский президент Дональд Трамп накануне заявил, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, но готовы помочь союзникам. При этом министр энергетики Рик Перри счел разговоры о необходимости распечатать стратегические резервы сырья преждевременными.