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 МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

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 Мировые цены на нефть выросли на пятнадцать процентов

Мировые цены на нефть выросли на пятнадцать процентов
0:22   17 Сентября 2019
Весь мир

Мировые цены на нефть выросли на пятнадцать процентов

Мировые цены на нефть выросли на пятнадцать процентов

Стоимость нефти выросла более чем на 15 процентов после сообщений о том, что Саудовская Аравия сокращает добычу нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09:00 мск, стоимость ноябрьских фьючерсов на бочку свероморской Brent увеличилась до 69,27 доллара за баррель, тогда как стоимость барреля нефти техасской марки WTI - до 62,66 доллара за баррель.

После субботней атаки на НПЗ Саудовская Аравия, будучи крупнейшим экспортером и одним из трех производителей нефти, сократила производство сырья более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в размере 9,8 миллиона.

Американский президент Дональд Трамп накануне заявил, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, но готовы помочь союзникам. При этом министр энергетики Рик Перри счел разговоры о необходимости распечатать стратегические резервы сырья преждевременными.

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Автор: Олег Королев
#нефть #саудовская аравия

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