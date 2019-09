США работают над ответом на атаку на саудовские нефтяные объекты

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил в понедельник, что Соединенные Штаты Америки вместе с партнерами разрабатывают ответ на совершенную в субботу 14 сентября атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Об этом Эспер написал в своем микроблоге Twitter, отметив, что он только что вернулся со встречи с президентов США Дональдом Трампом, в ходе которой проинформировал главу государства о ситуации.

This weekend I spoke with the Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia, Mohammad bin Salman, and Iraqi Minister of Defense al-Shammary about the recent attack on Saudi Arabian oil facilities.

The United States military, with our interagency team, is working with our partners to address this unprecedented attack and defend the international rules-based order that is being undermined by Iran.