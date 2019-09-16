Мужчина в Праге цепью приковал себя к памятнику маршалу Коневу

Неизвестный мужчина выразил протест против решения районных властей чешской столицы перенести памятник советскому маршалу Коневу в музей, приковав себя цепью к монументу.

Об этом в понедельник вечером журналистам сообщила представитель пражской полиции.

В частности, сообщается, что приковавший себя к памятнику мужчина таким образом выражает несогласие с решением районных властей о переносе монумента освободителю Праги от фашистских захватчиков. При этом отмечается, что мужчина принес с собой воду и пластмассовый стаканчик, так как планирует пробыть у памятника до позднего вечера, а затем уйдет домой, так как утром во вторник ему рано вставать на работу.

«Полицейский патруль на месте проверил ситуацию, зафиксировав, что нарушения общественного порядка не произошло, после чего патруль уехал», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что решение старосты столичного района Прага-6 убрать памятник маршалу Коневу с территории своего района, передав его в какой-нибудь музей, является позором для страны. Также и МИД РФ выразил возмущение циничным решением районных властей Праги.