Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
США работают над ответом на атаку на саудовские нефтяные объекты

США работают над ответом на атаку на саудовские нефтяные объекты

 Мужчина в Праге цепью приковал себя к памятнику маршалу Коневу

Мужчина в Праге цепью приковал себя к памятнику маршалу Коневу
МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета
США работают над ответом на атаку на саудовские нефтяные объекты

США работают над ответом на атаку на саудовские нефтяные объекты

 Мужчина в Праге цепью приковал себя к памятнику маршалу Коневу

Мужчина в Праге цепью приковал себя к памятнику маршалу Коневу
22:53   16 Сентября 2019
Весь мир

Мужчина в Праге цепью приковал себя к памятнику маршалу Коневу

Мужчина в Праге цепью приковал себя к памятнику маршалу Коневу

Неизвестный мужчина выразил протест против решения районных властей чешской столицы перенести памятник советскому маршалу Коневу в музей, приковав себя цепью к монументу.

Об этом в понедельник вечером журналистам сообщила представитель пражской полиции.

В частности, сообщается, что приковавший себя к памятнику мужчина таким образом выражает несогласие с решением районных властей о переносе монумента освободителю Праги от фашистских захватчиков. При этом отмечается, что мужчина принес с собой воду и пластмассовый стаканчик, так как планирует пробыть у памятника до позднего вечера, а затем уйдет домой, так как утром во вторник ему рано вставать на работу.

«Полицейский патруль на месте проверил ситуацию, зафиксировав, что нарушения общественного порядка не произошло, после чего патруль уехал», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что решение старосты столичного района Прага-6 убрать памятник маршалу Коневу с территории своего района, передав его в какой-нибудь музей, является позором для страны. Также и МИД РФ выразил возмущение циничным решением районных властей Праги.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#политика #чехия #протест #весь мир #прага #памятник коневу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...