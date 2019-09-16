Путин предложил Эр-Рияду купить у России С-300 и С-400

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова оказать Эр-Рияду помощь и продать зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, если саудовское руководство примет решение о покупке российских вооружений.

Таким образом российский лидер прокомментировал атаку Йеменских повстанцев-хуситов на саудовские нефтяные объекты, которая была совершена в минувшую субботу при помощи беспилотных летательных аппаратов. При этом Путин процитировал священную книгу мусульман – Коран, в котором говорится о том, что любой вид насилия является неприемлемым, кроме защиты своего рода.

«Чтобы защитить «свой род», свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф», - напомнил президент РФ.

При этом он подчеркнул, что российское оружие способно надежно защитить любые саудовские объекты инфраструктуры.

В то же время, Путин добавил, что во время трехсторонней встречи с лидерами Турции и Ирана – Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани – в Анкаре, тема недавней атаки на объекты саудовской нефтяной компании не поднималась.