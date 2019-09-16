Следующий трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран пройдет в Тегеране

Следующая - шестая по счету – встреча лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани соответственно пройдет в иранской столице Тегеране.

Об этом трое президентов сообщили в совместном заявлении по окончании пятого трехстороннего саммита в Анкаре, текст которого опубликован на сайте президента Ирана Хасана Роухани.

«Президенты Ирана, России и Турции также договорились о проведении следующего трехстороннего саммита в Тегеране», - говорится в документе.

Там же отмечается, что на запланированной встрече в Тегеране планируется обсудить международные и религиозные события, а также договориться о сотрудничестве в разных сферах.