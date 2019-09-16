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МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

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 Путин рассказал о контактах с США по иранской ядерной сделке

Путин рассказал о контактах с США по иранской ядерной сделке
21:57   16 Сентября 2019
Россия

МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

США и Саудовская Аравия пытаются прикрыть свое поражение перед Йеменом подозрениями в связи Ирана со вчерашней атакой на саудовские нефтеперерабатывающие предприятия, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Ночью с пятницы на субботу НПЗ госкомпании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии атаковали беспилотные летательные аппараты — на двух заводах начались пожары. Ответственность за атаку взяли йеменские повстанцы-хуситы из организации «Ансар Аллах».

После этого госсекретарь США Майк Помпео сразу же обвинил в произошедшем Иран, заявив об отсутствии доказательств атак из Йемена. Напомним, Саудовская Аравия закупает у США американские системы Patriot, которые не смогли отразить атаку, предположительно, дронов повстанцев из Йемена.

МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

Сегодня в Анкаре прошла трехсторонняя и двухсторонние встречи президентов России, Турции и Ирана. Главы государств обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, работу по созданию конституционного комитета по САР, но инцидент с атакой на саудовские НПЗ не был обговорен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #иран #политика #общество #весь мир #зариф

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