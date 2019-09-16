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Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР

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 Путин рассказал о контактах с США по иранской ядерной сделке

Путин рассказал о контактах с США по иранской ядерной сделке
21:33   16 Сентября 2019
Весь мир

Путин рассказал о контактах с США по иранской ядерной сделке

Путин рассказал о контактах с США по иранской ядерной сделке

Российский президент Владимир Путин, выступая в понедельник вечером на пресс-конференции по окончании трехсторонних переговоров с главами Турции и Ирана в Анкаре, сообщил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакт по вопросу СВПД – Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому мирному атому, и российская сторона прикладывает все силы для сохранения договоренностей.

«Россия делает все от нее зависящее, чтобы план действий продолжал выполняться в полной мере. Проводим активные контакты по проблематике СВПД с его участниками, а также с США, и, конечно, поддерживаем на всех уровнях политический диалог с Ираном», - подчеркнул российский лидер по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Напомним: иранская ядерная сделка – Совместный всеобъемлющий план действий – была заключена 14 июля 2015 года между Ираном и шестеркой стран-гарантов (Россией, Китаем, Германией, Великобританией, Францией и США). Благодаря данному соглашению, предполагавшему ограничение иранской ядерной программы, с Тегерана был снят ряд санкций. Однако в своем первоначальном виде СВПД не прожил и трех лет – Соединенные Штаты объявили о выходе из сделки в мае 2018 года, однако остальные страны-гаранты выразили намерение сохранить договоренности в силе.

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Автор: Александр Люблинский
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