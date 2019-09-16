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МИД Ирана назвал ложью попытки США связать Тегеран с атакой на саудовские НПЗ

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР

Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР
Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

Директор антикоррупционного бюро Украины назвал незаконным штраф за отдых

 В ЛНР назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Корнета

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21:12   16 Сентября 2019
Весь мир

РФ, Турция и Иран продолжат борьбу со структурами «Аль-Каиды»* в Идлибе

РФ, Турция и Иран продолжат борьбу со структурами «Аль-Каиды»* в Идлибе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Идлиб фактически находится в руках аффилированных с «Аль-Каидой»* (запрещена в РФ) структур. Россия, Турция и Иран продолжат борьбу с боевиками в этом регионе, заявил он ходе пресс-конференции в понедельник, 16 сентября.

«Наибольшую озабоченность безусловно вызывает обстановка в идлибской зоне», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что Москва продолжит поддерживать сирийскую армию при проведении локальных операций против террористов.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что присутствие запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» увеличилось в Идлибе.

*Аль-Каида — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #сирия #идлиб

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