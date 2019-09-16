РФ, Турция и Иран продолжат борьбу со структурами «Аль-Каиды»* в Идлибе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Идлиб фактически находится в руках аффилированных с «Аль-Каидой»* (запрещена в РФ) структур. Россия, Турция и Иран продолжат борьбу с боевиками в этом регионе, заявил он ходе пресс-конференции в понедельник, 16 сентября.

«Наибольшую озабоченность безусловно вызывает обстановка в идлибской зоне», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что Москва продолжит поддерживать сирийскую армию при проведении локальных операций против террористов.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что присутствие запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» увеличилось в Идлибе.

*Аль-Каида — террористическая организация, запрещена в РФ.