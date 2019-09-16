Путин заявил, что работа комитета по Сирии нормализует ситуацию в САР

Работа конституционного комитета по Сирии решающим образом повлияет на урегулирование ситуации в САР, заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с президентом Турции и главой Ирана в рамках саммита в Анкаре.

«Мы исходим из того, что работа конституционного комитета окажет решающее воздействие на окончательную нормализацию ситуации в Сирийской Арабской Республике», — заявил Путин журналистам во время пресс-конференции после саммита.

Ранее сообщалось, что новый раунд астанинских переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане, столице Казахстана. Первоочередной задачей Путин назвал продвижение межсирийского политического диалога, для которого необходимо сохранять практику регулярных встреч при участии стран-гарантов, сирийских сторон конфликта, представителей ООН и региональных наблюдателей.

Важнейшим приоритетом президент РФ также назвал борьбу с терроризмом в Сирии, упомянув напряженную обстановку в Идлибе — единственной зоне деэскалации в САР, где все активнее действуют вооруженные бандформирования радикалов.